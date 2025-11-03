Burak Yalman macht den FC Marbach mit einem Treffer in der Nachspielzeit beim 1:0 glücklich gegen NK Croatia Bietigheim.

Selbstvertrauen, Mut und Geduld – das waren die drei Komponenten, die dem FC Marbach im Bezirksliga-Duell gegen den NK Croatia Bietigheim drei Punkte und den fünften Saisonsieg gebracht haben. Über das Wie des 1:0 (0:0) wollte Trainer Steffen Leibold diesmal großzügig hinwegsehen. „Es war nicht unser bestes Spiel und am Ende ein dreckiger Sieg“, sagte der Coach, der die Marbacher zusammen mit Dominik Gallert sehr erfolgreich betreut, denn es war der fünfte Dreier in dieser Runde. Und es war einer dieser Erfolge, die dann am Ende der kollektiven Anspannung einen kollektiven Jubel folgen ließen, denn das Tor des Tages fiel erst in der Nachspielzeit. Einen langen Ball brachte Burak Yalman geschickt unter Kontrolle und verwertete per Dropkick ins linke untere Eck. Es war eine Partie, die nicht unbedingt reich an Höhepunkten warn.

 

Mit Demut weiter Spaß haben

Der Tabellensechzehnte baute jedoch keine Mauer auf, sondern versuchte mit einfachen, langen Bällen seine Chance, ohne jedoch wirklich gefährlich vor den Kasten von FCM-Keeper Kevin Ostertag zu kommen. Der Siegtreffer resultierte am Ende daraus, dass die Marbacher nach 60 Minuten den Druck erhöhten. „Wir wollten es spielerisch lösen, hatten aber auch einige Stockfehler drin“, sagte Leibold. das können. Für das entscheidende Tor hat es aber gereicht. Durch den Sieg verbessert sich Marbach auf den achten Platz. „In der Tabelle geht es aber sehr eng zu. Wir bleiben demütig und wollen weiter Spaß haben“, sagt Leibold.