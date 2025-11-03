Burak Yalman macht den FC Marbach mit einem Treffer in der Nachspielzeit beim 1:0 glücklich gegen NK Croatia Bietigheim.

Elke Rutschmann 03.11.2025 - 21:45 Uhr

Selbstvertrauen, Mut und Geduld – das waren die drei Komponenten, die dem FC Marbach im Bezirksliga-Duell gegen den NK Croatia Bietigheim drei Punkte und den fünften Saisonsieg gebracht haben. Über das Wie des 1:0 (0:0) wollte Trainer Steffen Leibold diesmal großzügig hinwegsehen. „Es war nicht unser bestes Spiel und am Ende ein dreckiger Sieg“, sagte der Coach, der die Marbacher zusammen mit Dominik Gallert sehr erfolgreich betreut, denn es war der fünfte Dreier in dieser Runde. Und es war einer dieser Erfolge, die dann am Ende der kollektiven Anspannung einen kollektiven Jubel folgen ließen, denn das Tor des Tages fiel erst in der Nachspielzeit. Einen langen Ball brachte Burak Yalman geschickt unter Kontrolle und verwertete per Dropkick ins linke untere Eck. Es war eine Partie, die nicht unbedingt reich an Höhepunkten warn.