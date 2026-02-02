 
Bezirksliga Enz/Murr Zwei Doppelschläge knocken den FC Marbach aus

1
Aldingens Dominik Hoffmann (links) war gegen den FC Marbach beim 4:0 zweimal erfolgreich. Foto: Baumann

Nach der 0:4-Niederlage beim TV Aldingen ist der FC Marbach in der Bezirksliga Enz/Murr jetzt Siebter. Dem Team von Steffen Leibold fehlte die Effektivität.

Nicht immer entspricht das Resultat eines Spiels dem eigentlichen Verlauf auf dem Rasen. Und so ordnete auch Marbachs Trainer Steffen Leibold die 0:4 (0:2)-Niederlage seiner Mannschaft zum Rückrundenstart beim TV Aldingen in der Bezirksliga Enz/Murr nicht als Desaster ein. Im Gegenteil. „Es hat heute nicht die bessere, sondern die effektivere Mannschaft gewonnen“, sagt Leibold.

 

Damit haben sich die Aldinger für die 0:1-Niederlage im Hinspiel eindrucksvoll revanchiert. Deren aktuell passable Form belegten die acht Zähler aus den letzten fünf Begegnungen. Im Tableau trennten die beiden Teams vor der Partie nur zwei Punkte, die Marbach als Sechster (26 Punkte) vor dem Elften TVA (24) lag, und es gab eigentlich keinen Favoriten vor dem sonntäglichen Duell.

Den frühen Rückstand gut weggesteckt

In welche Richtung die Begegnung laufen könnte, zeigte sich dann aber schon in den ersten 15 Minuten – da lagen die Gastgeber durch zwei Tore von Dominik Hoffmann (4./11. Minute) bereits mit 2:0 in Führung. Beide Tore fielen allerdings aus abseitsverdächtiger Position. „Das war nicht spielentscheidend, mein Team hat den frühen Rückstand dann gut weggesteckt“, sagte Steffen Leibold. Dennoch tat sich seine Mannschaft schwer, kreative Ideen zu entwickeln, wie man die mit einer Fünfkette verteidigenden Aldinger überwinden konnte. Und daran sollte sich über die 90 Minuten wenig ändern.

Der FC Marbach versuchte, mit spielerischen Mitteln eine Lösung zu finden, die Aldinger setzten in Anlehnung an den englischen Fußball eher auf lange Bälle. Nach der Pause war die Begegnung lange ausgeglichen. Beide Teams hatten Chancen, die sie nicht nutzen konnten. Die beste Möglichkeit für den FC Marbach, die Partie mit dem Anschlusstreffer noch einmal spannend zu machen, vergab der eingewechselte Franco Paletta. Und als der Glaube an die Wende dann langsam dahinschwand in der Gästeelf, schlugen die Aldinger mit einem weiteren Doppelschlag (85./88.) noch einmal zu, was die Partie endgültig zu Gunsten der Gastgeber entschied. In der Tabelle zog Aldingen jetzt am FC Marbach vorbei, der jetzt Siebter ist.

Trotz Dämpfer den Weg konsequent weitergehen

„Das war für uns ein Dämpfer. Wir lassen uns auf unserem Weg aber nicht nicht aus der Ruhe bringen“, sagt Steffen Leibold. Die Saison sei noch jung und viele Punkte zu vergeben. Am besten schon am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen die Spvgg Hessigheim. „Dafür müssen wir aber vor allem im letzten Drittel noch effektiver werden.“

