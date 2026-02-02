Bezirksliga Enz/Murr Zwei Doppelschläge knocken den FC Marbach aus
Nach der 0:4-Niederlage beim TV Aldingen ist der FC Marbach in der Bezirksliga Enz/Murr jetzt Siebter. Dem Team von Steffen Leibold fehlte die Effektivität.
Nicht immer entspricht das Resultat eines Spiels dem eigentlichen Verlauf auf dem Rasen. Und so ordnete auch Marbachs Trainer Steffen Leibold die 0:4 (0:2)-Niederlage seiner Mannschaft zum Rückrundenstart beim TV Aldingen in der Bezirksliga Enz/Murr nicht als Desaster ein. Im Gegenteil. „Es hat heute nicht die bessere, sondern die effektivere Mannschaft gewonnen“, sagt Leibold.