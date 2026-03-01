Es geht leicht aufwärts beim TSV Heimsheim: Der Bezirksliga-Aufsteiger trotzt dem Spitzenreiter SV Germania Bietigheim auf dessen Platz nach 0:2-Rückstand ein 2:2 ab.

Henning Maak 01.03.2026 - 13:04 Uhr

Aufsteiger TSV Heimsheim wartet zwar in der Rückrunde der Fußball-Bezirksliga weiter auf den ersten Dreier. Doch das 2:2 im Nachholspiel am Donnerstagabend bei Tabellenführer Germania Bietigheim deutet an, dass die Formkurve nach oben geht. „Der Punkt war auf jeden Fall gut für die Moral“, meinte TSV-Trainer Oliver Kudera. Seine Mannschaft kam gut in die Partie und hatte in den ersten zehn Minuten mehrfach die Chance zur Führung.