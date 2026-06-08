Bezirksliga Stuttgart/Böblingen: Rekord zum Liga-Schluss – und ein Büsnauer schießt sich warm für die Relegation

Für die Abwehrreihen war es ein Gruseltag, für die Angreifer ein abschließendes Trefferfestival. 48 Tore in acht Spielen! Die Fußball-Bezirksliga Stuttgart/Böblingen verabschiedet sich mit einem Saisonrekord in die Sommerpause. Die finalen Gewinner? Im Schlepptau des Überraschungsmeisters ASV Botnang hat sich der TSV Jahn Büsnau die Vizemeisterschaft gesichert. Der Mitaufsteiger ließ am Sonntag auch dank eines Vierfachschützen nichts mehr anbrennen und geht nun mit Rückenwind in die Aufstiegsrelegation. Die beiden anderen Teams, für die ebenfalls noch Entscheidungen ausstehen, sind der SV Rohrau (Abstiegsrelegation) und der TV Echterdingen II – wobei jener auf sein sportliches Schicksal selbst nur noch sehr begrenzten Einfluss hat.