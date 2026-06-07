Bezirksliga TSV Schmiden Versöhnlicher Abschluss nach zwischenzeitlich langer Durststrecke
Der Fußball-Bezirksligist verliert am Samstag sein letztes Saisonspiel beim TSV Obersontheim mit 3:5 und beendet die Runde auf dem neunten Tabellenplatz.
Der Fußball-Bezirksligist verliert am Samstag sein letztes Saisonspiel beim TSV Obersontheim mit 3:5 und beendet die Runde auf dem neunten Tabellenplatz.
Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden haben am Samstag das finale Saisonspiel beim TSV Obersontheim mit 3:5 verloren und die Runde damit auf dem neunten Tabellenplatz beendet. Der Klassenverbleib war bereits in trockenen Tüchern.