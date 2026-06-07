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  6. Versöhnlicher Abschluss nach zwischenzeitlich langer Durststrecke

Bezirksliga TSV Schmiden Versöhnlicher Abschluss nach zwischenzeitlich langer Durststrecke

Bezirksliga TSV Schmiden: Versöhnlicher Abschluss nach zwischenzeitlich langer Durststrecke
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Tommaso Siena (rechts) trifft in Obersontheim zum zwischenzeitlichen 3:3. Es war sein 15. Treffer in der Saison. Foto: Archiv Günter Schmid

Der Fußball-Bezirksligist verliert am Samstag sein letztes Saisonspiel beim TSV Obersontheim mit 3:5 und beendet die Runde auf dem neunten Tabellenplatz.

Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Schmiden haben am Samstag das finale Saisonspiel beim TSV Obersontheim mit 3:5 verloren und die Runde damit auf dem neunten Tabellenplatz beendet. Der Klassenverbleib war bereits in trockenen Tüchern.

 

„Es war von beiden Mannschaften ein schöner Kick, den die Obersontheimer verdient gewonnen haben“, sagte der Schmidener Abteilungsleiter Marco Fazio. Die Gäste waren zwar zur Pause mit 0:2 hinten gelegen, ein direkt verwandelter Freistoß von Oliver Bach (56.) und ein Tor von Silas Puppa, der im Eins-gegen-Eins-Duell mit dem Obersontheimer Keeper Felix Hartmann Sieger geblieben war (62.), brachten die Gäste ins Spiel zurück.

Der TSV Schmiden startet mit drei Spielern aus dem zweiten Verbund

Allerdings dauert es nur zwei Minute, ehe die Gastgeber erneut vorn lagen – 3:2 (64.). Doch vom Anspielpunkt weg gelang Tommaso Siena prompt der neuerliche Ausgleich zum 3:3. Er hatte gesehen, dass Hartmann noch an der Strafraumgrenze stand und hatte den Ball in hohem Bogen ins Tor geschossen. Danach allerdings sind den Schmidenern, bei denen in Leon Nolde, Lars Pfisterer und Eljonit Xhemajlaj drei Spieler aus der zweiten Mannschaft in der Startelf standen, die Kräfte ausgegangen, sodass sie die neuerlichen Führungstreffer des Obersontheimer Doppeltorschützen Timo Wolz (70., 73.) nicht mehr egalisieren konnten.

Sechs Spieler verlassen den TSV Schmiden

Außer dem am Samstag fehlenden Kapitän Matthias Sessa (Laufbahnende) und Daniel Acri (TSV Nellmersbach) werden in der neuen Saison unter dem neuen Trainer Giuseppe Greco folgende Spieler nicht mehr dabei sein: Roland Teiko, Joseph Ankrah (beide SV Breuningsweiler), Skender Godanci (Ziel unbekannt) und Cadral Fernandes Goncalo (TSV Nellmersbach). Dafür haben Jakob Biedermann, Joel Zinsser, Alonso Alvarez (alle TSV Schornbach) und Neset Köker (TB Beinstein) bisher neu angeheuert.   TSV Schmiden: Hadziresic (85. Marcel Kern) – Buckenberger (56. Silas Puppa), Daniel Acri, Pfister, Stecher (59. Pollak) – Agon, Nolde (42. Mbuta), Bach, Xhemajlaj – Tommaso Siena, Luis Puppa (85. Sven Kern)

Statistiken

Aufsteiger: TSV Gaildorf; Aufstiegsrelegation: SV Allmersbach; Absteiger: SC Urbach, TSV Rudersberg, SGM Kreßberg und TSV Schornbach (zieht seine Mannschaft zurück); Abstiegsrelegation: TSV Michelfeld

Die besten Torschützen der Bezirksliga Rems/Murr/Hall:
1. Platz: Mario Greiner (SV Allmersbach) mit 32 Toren, 2. Platz: Philipp Kees (TSV Gaildorf) mit 31 Toren, 3. Platz: Janik Pfeiffer (Tura Untermünkheim) mit 28 Toren.

Die besten Torschützen des TSV Schmiden:
10. Platz: Pasquale Siena (16 Tore), 11. Platz: Tommaso Siena (15), 34. Platz: Oliver Bach (8).

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