Aufsteiger TSV Heimsheim bezahlt im ersten Bezirksliga-Spiel Lehrgeld und unterliegt dem cleveren und physisch stärkeren SV Germania Bietigheim 0:3.
18.08.2025 - 15:19 Uhr
Am ersten Spieltag der Fußball-Bezirksliga sind nur fünf der acht ursprünglich geplanten Partien ausgetragen worden. Da unter anderem auch das Derby zwischen dem TSV Münchingen und dem TSV Merklingen auf einen noch nicht bekannten Termin verschoben wurde, war der TSV Heimsheim das einzige Team aus dem Altkreis, das beim Saisonstart im Einsatz war.