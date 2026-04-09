 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Kornwestheimer Zeitung

  6. Roberto Raimondos Gespür für den Pokal

Bezirkspokal Enz/Murr Roberto Raimondos Gespür für den Pokal

Bezirkspokal Enz/Murr: Roberto Raimondos Gespür für den Pokal
1
Roberto Raimondo hat den Pokal mit dem SV Kornwestheim schon zweimal gewonnen. Foto: Avanti/Archiv

Halbfinale im Bezirkspokal Enz/Murr: Der SV Kornwestheim fordert im Heimspiel den Ligarivalen TSV Heimsheim und spürt das Kribbeln.

Roberto Raimondo weiß, wie es sich anfühlt, den Pokal im Fußballbezirk Enz/Murr in die Höhe zu stemmen. Zweimal hat er den begehrten Cup 2005 und 2006 in Serie als Spielertrainer mit dem SV Kornwestheim gewonnen, ehe sich die Wege trennten. Seit 2025 ist der erfahrene Coach wieder verantwortlich für den Fußball-Bezirksligisten und steht kurz davor, zumindest das Finale zu erreichen.

 

Die Hürde auf diesem Weg heißt an diesem Donnerstag (19 Uhr) TSV Heimsheim. In der Liga steht der Rivale auf Rang vier, zwei Plätze vor den Kornwestheimern mit vier Zählern Vorsprung. Das Rundenspiel gewann der TSV 1:0. Raimondo rechnet mit einem Duell auf Augenhöhe, baut aber ein bisschen auf den Heimvorteil und die ansprechende Verfassung, in der sich sein Ensemble seit Wochen befindet – auch wenn Torjäger Lionel Schmidt vermisst wird.

SV Kornwestheim ist für Gegner schwer auszurechnen

„Aber seitdem trifft quasi jeder einmal und wir sind für den Gegner schwer auszurechnen“, sagt Roberto Raimondo. Neben Schmidt muss er auch auf Tobias Mutschler und Ivan Stange verzichten, die im Urlaub sind, und auch der Einsatz von Georgios Kotsinas ist noch fraglich. Ein Vorteil für die Kornwestheimer könnte sein, dass TSV-Toptorjäter Lino Widmaier nach seiner Roten Karte bei der 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SV Pattonville gesperrt ist. Der Stürmer erzielte 20  der 68 Tore der Elf von Trainer Oliver Kudera. „Wir gehen ohne Druck und mit ganz viel Freude in das Spiel“, sagt Raimondo.

Trainer hat ambivalentes Verhältnis zum Pokal

Dann gibt der Fußball-Lehrer aber zu, dass er ein eher ambivalentes Verhältnis zu diesem Wettbewerb hat. „Die ersten Runden sind wegen der Doppelbelastung eher lästig. Aber ab dem Viertelfinale fängt es an zu Kribbeln“, sagt der Coach. Der Pokal sei auch der schnellste Weg überhaupt zu einem Titel. Auch vor einem möglichen Elfmeterschießen fürchten sich die Blau-Gelben nicht, denn auf dem Weg ins Halbfinale führte der Weg zweimal über die Entscheidung vom Punkt.

Schon jetzt habe sein Team viel erreicht, aber falls es mit dem Einzug ins Endspiel klappen sollte, hat Raimondo einen Wunschgegner. „Der TSV Grünbühl wäre toll, weil das Nachbarschaftsduell viele Leute mobilisieren würde“, sagt er. Vor Raimondos Traumfinale muss der Leader der Kreisliga A1 aber erst den TSV Münchingen, den Tabellenzweiten der Bezirksliga schlagen. Und auch seine Mannschaft muss Heimsheim schlagen. Dann geht auch das Kribbeln weiter.

Weitere Themen

Klimawandel in Baden-Württemberg: Wie normal ist das Wetter in Kornwestheim heute?

Klimawandel in Baden-Württemberg Wie normal ist das Wetter in Kornwestheim heute?

In Kornwestheim steigen die Temperaturen auf 18.8 Grad. Ist das normal für diese Jahreszeit oder bereits der Klimawandel? Hier vergleichen wir das aktuelle Wetter in Kornwestheim mit dem Langzeittrend.
Von unserer Redaktion
In Kornwestheim: Ausbau – Wertstoffhof Wasserturm schließt bis Jahresende

In Kornwestheim Ausbau – Wertstoffhof Wasserturm schließt bis Jahresende

An die Stätte in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) sollen künftig noch mehr Stoffe angeliefert werden können. Dafür ist allerdings ein Umbau notwendig.
Von Andreas Hennings
Kornwestheim: Sieben Konzerte in einer Nacht – Kornwestheim feiert wieder

Kornwestheim Sieben Konzerte in einer Nacht – Kornwestheim feiert wieder

In Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) wird am Samstag, 11. April, zehn Jahre Musiknacht in sieben Bars gefeiert. Dahinter steht ein bewährtes Team, das im Sommer Großes vorhat.
Von Frank Ruppert
Lost Place in Kornwestheim: Ein uralter Friedhof aus Pestzeiten wird zum heimeligen Rückzugsort

Lost Place in Kornwestheim Ein uralter Friedhof aus Pestzeiten wird zum heimeligen Rückzugsort

Der Alte Friedhof in Kornwestheim liegt versteckt hinter Mauern und einem vergitterten Tor. Doch man kann ihn noch besichtigen – und dabei weit mehr entdecken als nur Grabsteine.
Von Kathrin Klette
Bei Kornwestheim: Personen im Gleis – S-Bahnen rund um Stuttgart aus dem Takt

Bei Kornwestheim Personen im Gleis – S-Bahnen rund um Stuttgart aus dem Takt

Personen im Gleis bei Kornwestheim sorgen am Donnerstag dafür, dass S-Bahnen verspätet sind oder ganz ausfallen. Was müssen Reisende wissen?
Von Robert Korell
Vogelfreund in Kornwestheim: Warum in Kornwestheim Vögel in italienischen Blumentöpfen nisten

Vogelfreund in Kornwestheim Warum in Kornwestheim Vögel in italienischen Blumentöpfen nisten

Uwe Brauner pflegt seit 20 Jahren Dutzende selbstgebaute Nistkästen in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Wie es dazu kam und welches Problem ihm derzeit zu schaffen macht.
Von Frank Ruppert
Handball 3. Liga Süd: Die Lurchis berauschen sich weiter

Handball 3. Liga Süd Die Lurchis berauschen sich weiter

Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim legen mit 37:32 einen überragenden Derbysieg gegen die Horkheim Hunters hin und bauen ihren Vorsprung an der Spitze aus.
Von Melanie Bürkle
Kreisliga A1/2 Enz/Murr: Kornwestheim II droht direkter Wiederabstieg

Kreisliga A1/2 Enz/Murr Kornwestheim II droht direkter Wiederabstieg

Savas Kara war der Matchwinner beim 2:1 des TSC Kornwestheim, Drita Kosova Kornwestheim bleibt nach Sieg am Spitzenreiter dran.
Von Marek Lantz
Millionenloch im Haushalt: Haushaltssperre in Kornwestheim: Diese Projekte sind betroffen

Millionenloch im Haushalt Haushaltssperre in Kornwestheim: Diese Projekte sind betroffen

Die Haushaltssperre in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) führt zu harten Einschnitten. Wegen des Einbruchs bei der Gewerbesteuer gibt es etwa einen Einstellungsstopp.
Von Frank Ruppert
Fußball-Bezirksliga Enz/Murr: Drei Platzverweise – SV Pattonville siegt in höchstdramatischer Partie

Fußball-Bezirksliga Enz/Murr Drei Platzverweise – SV Pattonville siegt in höchstdramatischer Partie

Der abstiegsbedrohte Bezirksligist erlebt beim TSV Heimsheim einen Krimi und spielt erst in Über-, wenig später in Unterzahl. Der SV Kornwestheim gewinnt souverän beim TSV Münchingen.
Von Andreas Hennings
 
 