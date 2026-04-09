Bezirkspokal Enz/Murr Roberto Raimondos Gespür für den Pokal
Halbfinale im Bezirkspokal Enz/Murr: Der SV Kornwestheim fordert im Heimspiel den Ligarivalen TSV Heimsheim und spürt das Kribbeln.
Halbfinale im Bezirkspokal Enz/Murr: Der SV Kornwestheim fordert im Heimspiel den Ligarivalen TSV Heimsheim und spürt das Kribbeln.
Roberto Raimondo weiß, wie es sich anfühlt, den Pokal im Fußballbezirk Enz/Murr in die Höhe zu stemmen. Zweimal hat er den begehrten Cup 2005 und 2006 in Serie als Spielertrainer mit dem SV Kornwestheim gewonnen, ehe sich die Wege trennten. Seit 2025 ist der erfahrene Coach wieder verantwortlich für den Fußball-Bezirksligisten und steht kurz davor, zumindest das Finale zu erreichen.