Mit einem „schwimmenden“ Bezirksposaunentag haben 130 Blechbläserinnen und -bläser aus dem Kreis Ludwigsburg den Neckar am Sonntag zur Konzertbühne gemacht.

Steffen Rometsch 30.09.2024 - 14:28 Uhr

Mehr als 130 Bläserinnen und Bläser aus dem Kreis Ludwigsburg haben den Neckar am Sonntag zur klingenden Konzertbühne gemacht. Erstmals veranstalteten die evangelischen Posaunenchöre aus den Bezirken Ludwigsburg und Ditzingen einen „schwimmenden“ Bezirksposaunentag auf dem Neckar. Der Festgottesdienst fand aus Platzgründen noch an Land in der Gemeindehalle Neckarweihingen statt. Anschließend ging es für die Musizierenden mit Posaunen, Trompeten, Flügelhörnern und Tuben und rund 100 Gäste am Schiffsanleger in Hoheneck auf die „MS Wilhelma“.