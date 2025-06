Venedig rüstet sich für ein Mega-Event: Die Hochzeit des Amazon-Milliardärs Jeff Bezos mit Lauren Sánchez. Während die einen Geschäfte wittern, sind die anderen sauer.

Theresa Schäfer 23.06.2025 - 14:50 Uhr

Elf Jahre ist es her, da stürzte eine Hochzeit die Lagunenstadt Venedig schon einmal in den Ausnahmezustand. Straßen wurden abgesperrt. Paparazzi quetschten sich in Wassertaxis. Hotelpagen und Rezeptionistinnen wurden zu absolutem Stillschweigen verpflichtet. Damals heirateten die Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin und der Hollywoodstar George Clooney. Heute der Amazon-Chef Jeff Bezos und seine Verlobte, die frühere Moderatorin Lauren Sánchez. Der Unterschied: Clooney mit seiner Villa am Comer See war extrem beliebt bei den Italienern. Bezos? Weniger.