75. Jahrestag des Elbe-Day in Sachsen Russischer Botschafter bei Gedenken in Torgau

Der Handschlag zwischen sowjetischen und amerikanischen Soldaten 1945 in Torgau ist in die Geschichte eingegangen. Um das Gedenken gab es in diesem Jahr vorab Streit. Der russische Botschafter zeigt sich davon allerdings ungerührt.