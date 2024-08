Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Verurteilung einer ehemaligen Sekretärin des NS-Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig bestätigt.

Christian Rath 20.08.2024 - 17:07 Uhr

Die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. wurde zurecht wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10 000 Fällen verurteilt. Das entschied an diesem Dienstag der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Grundsatzurteil; auch eine Schreibkraft konnte Beihilfe zum Massenmord leisten. Der BGH bestätigte damit ein Urteil des Landgerichts Itzehoe aus dem Dezember 2022. Irmgard F. ist heute 99 Jahre alt. Die Taten, die ihr vorgeworfen werden, liegen 80 Jahre zurück. Von 1943 bis 1945 war sie Schreibkraft im KZ Stutthof nahe Danzig. „Soll eine Straftat nach so langer Zeit überhaupt noch verfolgt werden?“ fragte die Vorsitzende Richterin Gabriele Cirener zu Beginn der Urteilsverkündung und griff damit die öffentliche Debatte auf. „Die Antwort des Gesetzes ist ganz klar“, sagte Cirener: „Mord verjährt nicht.“