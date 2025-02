Streit in der Wohnungseigentümergemeinschaft: Wer zahlt was?

Der BGH will heute erneut eine Frage des Wohnrechts klären: Darf die Mehrheit in einer Eigentümergemeinschaft zulasten einer Minderheit Kosten umverteilen? Das Thema sorgt öfter für Streit.

Von Jacqueline Melcher, dpa 14.02.2025 - 05:00 Uhr

Karlsruhe - In Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) wird häufig darüber gestritten, wer welche Kosten tragen muss. Immer wieder landet so eine Auseinandersetzung vor Gericht. An diesem Freitag will der Bundesgerichtshof (BGH) seine Antwort auf eine wichtige Teilfrage bekanntgeben. Das oberste Zivilgericht Deutschlands will klären, ob eine WEG auch zulasten einzelner Eigentümer Kosten umverteilen darf. Aber wie läuft das normalerweise mit der Kostenverteilung? Die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Urteil: