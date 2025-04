Bianca Weber-Lewerenz war 1997 die erste Maurerin Baden-Württembergs. Sie blieb der Branche treu. Heute zeigt sie, wie Digitalisierung und KI die Baubranche erneuern können.

Matilda Jordanova-Duda 07.04.2025 - 14:36 Uhr

Vor einem Bauzaun beim Stuttgarter Hauptbahnhof bleibt sie stehen, guckt eine Weile zu, wie ein Baggerfahrer den Kollegen auf der Schaufel herumfährt. „Die machen Späßchen“, sagt Bianca Weber-Lewerenz, 49. Sie gehört irgendwie zum Kollegenkreis. Inzwischen ist sie zwar öfter an ihrem Schreibtisch in Aichtal, zu Recherchen in der Stadtbibliothek Stuttgart oder als Speakerin auf Konferenzen anzutreffen als auf Baustellen – aber 30 Jahre Bau, das prägt.