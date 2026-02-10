Philipp Nawrath schießt gut, die Konkurrenz aber auch. So reicht es nicht zum nächsten Erfolg. Ein Norweger erlebt einen ganz besonders emotionalen Moment.
10.02.2026 - 15:26 Uhr
Antholz - Im Kampf um seine zweite Medaille gab Philipp Nawrath bis zum Schluss alles. Völlig ausgepumpt fiel der 32-Jährige nach dem kräftezehrenden Biathlon-Einzel über 20 Kilometer im Ziel in den Schnee. Sein großer Traum von einer olympischen Einzelmedaille erfüllte sich trotz einer famosen Leistung mit Rang fünf aber noch nicht.