Franziska Preuß kämpft am Schießstand mit den Nerven. Warum schon wieder 30 Sekunden über Olympia-Träume entschieden haben - und was ihr Freund Simon Schempp ihr jetzt wünscht.
16.02.2026 - 08:54 Uhr
Antholz - Auf der Suche nach den Gründen für ihr neuerliches Scheitern ausgerechnet im letzten Schießen wirkte Franziska Preuß ziemlich ratlos. "Es wackelt nur noch", sagte Deutschlands beste Biathletin bei den Olympischen Winterspielen in Antholz: "Ich bin dann so angespannt und bekomme nicht mehr den Fokus auf das Wesentliche. Dann geht einfach nichts mehr."