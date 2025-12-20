Johanna Puff wollte zu den Olympischen Spielen. Dieser Traum ist geplatzt. Nach einem Kollaps auf der Strecke vor wenigen Wochen geht es für die 23-Jährige jetzt erst einmal um ihre Gesundheit.

dpa 20.12.2025 - 11:41 Uhr

Berlin - Biathletin Johanna Puff muss eine längere Wettkampfpause einlegen. Bei der 23-Jährigen wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert, wie sie auf Instagram mitteilte. Die Europameisterin war bei einem Rennen im zweitklassigen IBU-Cup in Obertilliach am 7. Dezember auf der Strecke kollabiert und musste ins Krankenhaus gebracht werden.