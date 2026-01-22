In dieser Woche startet der sechste Weltcup der Biathlon-Saison 2025/26. Wo werden die Rennen live übertragen? Alle Infos zum Programm hier.
Diese Woche findet der sechste Weltcup der Biathlon-Saison 2025/26 in Nove Mesto (Tschechien) statt. Bei den Frauen führt die französische Topfavoritin Lou Jeanmonnot (718 Punkte) den Gesamtweltcup mit 136 Punkten klar an. In der vergangenen Woche konnte sie sich den Sieg in der Verfolgung sichern. Im Gesamtweltcup der Männer steht der Italiener Tommasco Giacomel (736 Punkte) 82 Punkte vor dem Franzosen Eric Perrot.