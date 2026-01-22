Das Weltcup-Wochenende startet am Donnerstag mit dem Einzel der Herren, ehe die Damen am Folgetag nachziehen. Am Samstag finden zwei Staffel-Rennen statt, bevor zwei Massenstart-Rennen den Weltcup in Nove Mesto am Sonntag beschließen.

Der komplette Zeitplan für den Weltcup in Nove Mesto im Überblick:

Donnerstag, 22.01.2026, 18:15 Uhr : Einzel der Herren 15 Kilometer

: Einzel der Herren 15 Kilometer Freitag, 23.01.2026, 18:15 Uhr : Einzel der Damen 12,5 Kilometer

: Einzel der Damen 12,5 Kilometer Samstag, 24.01.2026, 13:15 Uhr : Single Mixed Staffel

: Single Mixed Staffel Samstag, 24.01.2026, 15:10 Uhr : Mixed Staffel 4x6 Kilometer

: Mixed Staffel 4x6 Kilometer Sonntag, 25.01.2026, 15:15 Uhr : Massenstart der Männer 15 Kilometer

: Massenstart der Männer 15 Kilometer Sonntag, 25.01.2026, 18:15 Uhr: Massenstart der Damen 12,5 Kilometer

Biathlon in Nove Mesto: Übertragung im Free-TV und Livestream

Wintersport-Fans, die nicht live vor Ort dabei sein können, können den Weltcup in Ruhpolding bequem von daheim aus verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wechseln sich bei der Übertragung der Weltcups in dieser Saison ab. In dieser Woche ist die ARD an der Reihe und überträgt sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im kostenlosen Livestream. Auch Eurosport überträgt die Biathlon-Weltcups live.

In den Mediatheken der Sender werden die Wettkämpfe online live übertragen. Der kostenpflichtige Streaminganbieter discovery+ zeigt einen Eurosport-Livestream. Durch eine Kooperation mit Eurosport und DAZN, kann der Weltcup auch mit einem DAZN-Abonnement verfolgt werden. Hier gelangt ihr direkt zum Angebot von DAZN.*

Die Übertragung im Überblick:

Free-TV : ARD, Eurosport 1

: ARD, Eurosport 1 Pay-TV : -

: - Livestream: sportschau.de (beide gratis), DAZN, discovery+

Der Kader des deutschen Teams in Nove Mesto

Die nominierten Athetinnen und Athleten des deutschen Skiverbandes (DSV) für den Weltcup in Nove Mesto stehen fest. Franziska Preuß will nach ihrer Corona-Infektion im Dezember und des dadurch bedingten längeren Ausfalls noch Rennkilometer sammeln. Aus dem Olympia-Team der Damen wird auch Anna Weidel, die in Ruhpolding pausierte, in Tschechien laufen. Die Startplätze von Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer und Vanessa Voigt sind für diesen Weltcup frei und die eine oder andere Athleten aus dem IBU Cup kann sich über den ersten Weltcupeinsatz in dieser Saison freuen. Es starten:

Marlene Fichtner (SC Traunstein)

Hanna Kebinger (SC Partenkirchen)

Julia Kink (WSV Aschau)

Franziska Preuß (SC Haag)

Sophia Schneider (SV Oberteisendorf)

Anna Weidel (WSV Kiefersfelden).

Bei den Herren steht aus der Olympiamannschaft lediglich Philipp Horn im DSV-Aufgebot. Er musste bereits in Oberhof erkrankt auf einen Start in der Verfolgung verzichten, ließ auch Ruhpolding aus. Wegen Olympia wird er sicherlich nur starten, wenn er vollständig gesund ist. „Von der Olympiamannschaft hoffen wir noch auf einen Einsatz von Philipp Horn, allerdings voraussichtlich nur im Massenstart am Sonntag. Derzeit sieht es danach eher nicht aus, die nächsten Tage werden hier Klarheit bringen,“ so Felix Bitterling, Sportdirektor Biathlon beim DSV in einer Pressemeldung. Es sind nominiert: