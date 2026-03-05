In dieser Woche findet der siebte Weltcup der Biathlon-Saison 2025/26 in Kontiolahti in Finnland statt. Wo werden die Rennen live im TV und Stream übertragen? Alle Infos zum Zeitplan hier.
Diese Woche findet der siebte Weltcup der Biathlon-Saison 2025/26 in Kontiolahti (Finnland) statt. Nach den Olympischen Spielen geht die Saison in die heiße Phase. Bei den Frauen führt die französische Topfavoritin Lou Jeanmonnot (848 Punkte) den Gesamtweltcup mit 202 Punkten klar an. Im Gesamtweltcup der Männer steht der Franzose Eric Perrot (834 Punkte) 37 Punkte vor dem Italiener Tommasco Giacomel.