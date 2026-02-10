Heute gehen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo weiter. Hier findet ihr das komplette Biathlon-Programm.
Mit den Olympischen Winterspielen findet aktuell ein absolutes Sport-Highlight statt. Die Biathlon-Wettbewerbe sind ein wesentlicher Teil davon und werden erstmals in der Sportgeschichte auf Südtiroler Boden in Antholz über die Bühne gehen. 1924 feierte in Chamonix der Militärpatrouillenlauf seine Premiere bei den Winterspielen. Dabei traten die jeweiligen Nationen in Viererteams, bestehend aus einem Offizier, einem Unteroffizier und zwei Soldaten, an. Neben einer Laufstrecke zwischen 25 und 30 Kilometern musste nach der Hälfte der Distanz eine Schießprüfung abgelegt werden. Der Militärpatrouillenlauf gilt als offizieller Vorgänger des Biathlons, der dann 1960 in Squaw Valley mit einem Einzel der Männer über 20 Kilometer auf dem olympischen Programm stand. Frauen-Wettbewerbe finden erst seit 1992 statt.