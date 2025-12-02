Im ZDF läuft die erste Biathlon-Übertragung nach dem Tod von Laura Dahlmeier. Langjährige Weggefährten erinnern sich an die zweimalige Olympiasiegerin.
02.12.2025 - 15:56 Uhr
Das ZDF hat zu Beginn der ersten Biathlon-Übertragung des Olympia-Winters emotional an die tödlich verunglückte Laura Dahlmeier erinnert. „Das, was sie erreicht hat, das bleibt für die Ewigkeit und deswegen ist sie auch im Herzen bei uns“, sagte ZDF-Expertin Denise Herrmann-Wick im schwedischen Östersund vor dem Einzelrennen der Frauen. Die 36-Jährige trat nicht nur gemeinsam mit Dahlmeier im Weltcup an, seit der Saison 2024/25 hatten sie sich auch den Expertinnen-Job beim ZDF geteilt.