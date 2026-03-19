Das Weltcup-Wochenende startet am Donnerstag mit dem Sprint der Frauen, ehe die Männer am Folgetag nachziehen. Am Samstag finden zwei Verfolgungsrennen statt, ehe die beiden Massenstart-Rennen das Weltcup-Wochenende in Oslo am Holmenkollen am Sonntag beschließen.

Donnerstag, 19.03.2026, 16:15 Uhr : Sprint der Frauen 7,5 Kilometer

: Sprint der Frauen 7,5 Kilometer Freitag, 20.03.2026, 16:15 Uhr : Sprint der Männer 10 Kilometer

: Sprint der Männer 10 Kilometer Samstag, 21.03.2026, 13:45 Uhr : Verfolgung der Frauen 10 Kilometer

: Verfolgung der Frauen 10 Kilometer Samstag, 21.03.2026, 16:15 Uhr : Verfolgung der Männer 12,5 Kilometer

: Verfolgung der Männer 12,5 Kilometer Sonntag, 22.03.2026, 13:45 Uhr : Massenstart der Frauen 12,5 Kilometer

: Massenstart der Frauen 12,5 Kilometer Sonntag, 22.03.2026, 16:30 Uhr: Massenstart der Männer 15 Kilometer

Biathlon in Oslo: Übertragung im Free-TV und Livestream

Wintersport-Fans, die nicht live vor Ort dabei sein können, können den Weltcup in Oslo am Holmenkollen bequem von daheim aus verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wechseln sich bei der Übertragung der Weltcups in dieser Saison ab. In dieser Woche ist das ZDF an der Reihe und überträgt sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im kostenlosen Livestream. Auch Eurosport überträgt die Biathlon-Weltcups live.

In den Mediatheken der Sender werden die Wettkämpfe online live übertragen. Der kostenpflichtige Streaminganbieter discovery+ zeigt einen Eurosport-Livestream. Durch eine Kooperation mit Eurosport und DAZN, kann der Weltcup auch mit einem DAZN-Abonnement verfolgt werden.

Die Übertragung im Überblick: