In dieser Woche findet das Weltcup-Finale der Biathlon-Saison 2025/26 in Oslo statt. Wo werden die Rennen live im TV und Stream übertragen? Alle Infos zum Zeitplan hier.
Diese Woche findet der neunte und finale Weltcup der Biathlon-Saison 2025/26 in Oslo am Holmenkollen statt. Bei den Frauen sieht alles nach einem Gesamtsieg der französischen Topfavoritin Lou Jeanmonnot aus. Die Französin, im Vorjahr knapp Zweite hinter Franziska Preuß, führt mit 201 Punkten vor der Finnin Suvi Minkkinen. Bei den Männern kann Eric Perrot den Sekt schon kaltstellen. Der Franzose führt das Klassement sogar mit 244 Punkten vor dem Schweden Sebastian Samuelsson an.