In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um Zeitplan und Übertragung der Biathlon-Wettbewerbe bei Olympia 2026. Den aktuellen Olympia-Medaillenspiegel könnt ihr euch hier ansehen.

Biathlon bei den Winterspielen 2026: Termine und Zeitplan

Die 1600 m hoch gelegene Südtirol Arena ist bekannt aus dem Weltcup und regelmäßig Schauplatz von Weltmeisterschaften, zuletzt im Jahr 2020. Auch in diesem Jahr gibt es wieder elf Entscheidungen. Die Biathletinnen und Biathleten kämpfen jeweils im Sprint, in der Verfolgung, im Massenstart, im Einzel sowie in der Staffel um die Medaillen. Zudem gibt es noch die Mixed-Staffel, in der zwei Frauen und zwei Männer gemeinsam ein Team bilden.

Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele in Antholz: