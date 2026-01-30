Deutschlands Biathletinnen verlieren ihre Vorzeigeathletin. Franziska Preuß macht am Saisonende Schluss - und hinterlässt ein großes Loch.
Antholz - Weltmeisterin Franziska Preuß beendet nach der laufenden Saison ihre herausragende Biathlon-Karriere. Deutschlands erfolgreichste Skijägerin der jüngeren Vergangenheit verkündete ihre Entscheidung bei einer virtuellen Medienrunde neun Tage vor dem Start der olympischen Biathlonrennen in Antholz. "Nach der Saison wird Schluss sein. Ich habe mir im Sommer Gedanken gemacht. Es hat sich die letzten Wochen so entwickelt, dass ich damit jetzt fein bin", sagte Preuß.