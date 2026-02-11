Franziska Preuß hatte Gold vor Augen. Zwei späte Strafminuten kosten eine Medaille. Teamkollegin Vanessa Voigt schrammt als Vierte ebenfalls knapp am Podest vorbei.
Antholz - Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß muss nach zwei späten Schießfehlern weiter auf ihre erste olympische Einzelmedaille warten. Die 31-Jährige hatte bei den Winterspielen in Antholz über 15 Kilometer lange die Chance auf Gold, belegte am Ende aber den zehnten Platz. Ihr Rückstand betrug im Ziel 2:19,9 Minuten. Beste Deutsche wurde die Thüringerin Vanessa Voigt, die wie schon vor vier Jahren in Peking den vierten Rang belegte.