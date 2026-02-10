Biathlon Einzel: Regeln im Überblick

Dieser Überblick erklärt kurz und verständlich, wie die einzelnen Biathlon-Disziplinen funktionieren – vom Einzel bis zum Massenstart.
10.02.2026 - 15:24 Uhr
Mit den Olympischen Winterspielen erlebt der Wintersport aktuell seinen absoluten Höhepunkt – und Biathlon gehört dabei zu den größten Publikumsmagneten. Bei der Kombination aus Skilanglauf und Präzisionsschießen fallen die Entscheidung für Medaillen oft in Sekunden. 2026 werden die olympischen Biathlon-Wettbewerbe im italienischen Südtirol ausgetragen, in der traditionsreichen Südtirol Arena in Antholz, die Fans bereits aus Weltcups und Weltmeisterschaften kennen.