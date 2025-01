Ruhpolding - Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö beendet überraschend nach diesem Winter seine Karriere. Der 31 Jahre alte Rekordweltmeister, der eigentlich erst nach den Olympischen Winterspielen 2026 zurücktreten wollte, gab das bevorstehende Ende seiner Laufbahn beim Weltcup in Ruhpolding bekannt.

Seinen Rücktrittstext las Bö von seinem Handy ab und bekam gerade so einen Satz heraus, bevor er auf dem Podium in Tränen ausbrach und erst einmal kurz nicht weitersprechen konnte. "Das ist richtig hart", sagte Bö und wischte sich die feuchten Augen wieder trocken. Immer wieder wurde er von seinen Tränen überwältigt.

Zu dem Pressegespräch wurde keine zwei Stunden vor dem Termin um 12.00 Uhr eingeladen, kaum jemand hatte mit dieser Entscheidung des besten Skijägers der Welt gerechnet. Einen Tag zuvor war er mit der norwegischen Staffel beim Weltcup im Chiemgau als Schlussläufer noch auf Platz vier gelaufen.

Seine letzten Rennen wird der fünfmalige Gesamtweltcupsieger im März bei seinem Heimspiel am Holmenkollen in Oslo absolvieren. Er habe "das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist, die Familie zu priorisieren", schrieb der zweimalige Vater bei Instagram.

Olympia-Vorbereitung verlangt noch mehr ab

"In den letzten sechs Saisons habe ich Spitzensport und Familienleben unter einen Hut gebracht. Es war fantastisch, aber auch sehr herausfordernd", erläuterte Bö. "Ursprünglich hatte ich geplant, noch ein Jahr weiterzumachen, aber die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele verlangt mir und meinen Mitmenschen noch mehr ab."

Bö hatte 2013 sein Debüt im Weltcup gegeben. In seiner Laufbahn brachte er es auf fünf Olympiasiege und 20 WM-Goldmedaillen. Nur Landsmann Ole Einar Björndalen kann bei den WM-Titeln mit dem Ausnahmekönner aus Stryn mithalten. Zudem holte er bisher 79 Weltcupsiege und insgesamt 88 Karrieresiege. Nur Björndalen steht in dieser Statistik mit insgesamt 95 Erfolgen vor ihm. 2023 holte Bö in Oberhof als erster männlicher Biathlet sieben Medaillen bei einer Weltmeisterschaft, davon fünfmal Gold.