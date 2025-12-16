Mehr als neun Stunden ist Franziska Preuß im Auto unterwegs, um im Weltcup wieder antreten zu können. Die zuletzt erkrankte Biathletin verrät, wie die Fahrt war.
16.12.2025 - 12:02 Uhr
Le Grand-Bornand - Franziska Preuß ist nach ihrer Corona-Pause wieder im Biathlon-Weltcup dabei. Die Weltmeisterin kehrt nach Angaben des Deutschen Ski-Verbandes im letzten Wettbewerb des Jahres in Frankreich zurück ins deutsche Team und ersetzt Marlene Fichtner. Die 31-Jährige aus Ruhpolding hatte zuletzt wegen einer der Erkrankung ("mich hat's mit Influenza & Corona erwischt") aussetzen müssen.