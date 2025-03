Ein Biathlon-Rennen steht noch aus in diesem Weltcup-Winter. Doch Franziska Preuß' Ausgangslage hat sich verschlechtert. Bei den Männern ist die Entscheidung schon gefallen.

dpa 22.03.2025 - 17:08 Uhr

Oslo - Franziska Preuß' großer Traum droht zu platzen. Fair gratulierte die 31 Jahre alte Biathletin nach ihrem fünften Platz in der Verfolgung von Oslo ihrer härtesten Konkurrentin und neuen Spitzenreiterin Lou Jeanmonnot. Die Französin schlüpft durch ihren Sieg in das Gelbe Trikot der Gesamtführenden und geht mit fünf Zählern Vorsprung vor Preuß in das letzte Rennen dieses Winters am Sonntag (13.15 Uhr/ARD und Eurosport).