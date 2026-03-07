Das Weltcup-Wochenende startet am Donnerstag mit dem Einzel der Frauen, ehe die Männer am Folgetag nachziehen. Am Samstag finden der Massenstart der Damen sowie die Staffel der Männer statt. Die Staffel der Frauen und der Massenstart der Männer beschließen das Weltcup-Wochenende in Kontiolahti am Sonntag.

Der komplette Zeitplan für den Weltcup in Kontiolahti im Überblick:

Donnerstag, 05.03.2026, 17:05 Uhr : Einzel der Frauen 15 Kilometer

: Einzel der Frauen 15 Kilometer Freitag, 06.03.2026, 17:10 Uhr : Einzel der Männer 20 Kilometer

: Einzel der Männer 20 Kilometer Samstag, 07.03.2026, 13:40 Uhr : Massenstart der Frauen 12,5 Kilometer

: Massenstart der Frauen 12,5 Kilometer Samstag, 07.03.2026, 15:40 Uhr : Staffel der Männer 4 x 7,5 Kilometer

: Staffel der Männer 4 x 7,5 Kilometer Sonntag, 08.03.2026, 13:30 Uhr : Staffel der Männer 4 x 6 Kilometer

: Staffel der Männer 4 x 6 Kilometer Sonntag, 08.03.2026, 16:55 Uhr: Massenstart der Männer 15 Kilometer

Biathlon in Kontiolahti: Übertragung im Free-TV und Livestream

Wintersport-Fans, die nicht live vor Ort dabei sein können, können den Weltcup in Ruhpolding bequem von daheim aus verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wechseln sich bei der Übertragung der Weltcups in dieser Saison ab. In dieser Woche ist das ZDF an der Reihe und überträgt sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im kostenlosen Livestream.

Auch Eurosport überträgt die Biathlon-Weltcups live.In den Mediatheken der Sender werden die Wettkämpfe online live übertragen. Der kostenpflichtige Streaminganbieter discovery+ zeigt einen Eurosport-Livestream. Durch eine Kooperation mit Eurosport und DAZN, kann der Weltcup auch mit einem DAZN-Abonnement verfolgt werden.

Die Übertragung im Überblick: