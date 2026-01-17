In dieser Woche findet der Biathlon-Weltcup in Ruhpolding statt. Wo werden die Rennen live im TV und Stream übertragen? Alle Informationen zum Zeitplan und Programm.
In dieser Woche macht der Biathlon-Weltcup Station in Ruhpolding. Es ist der fünfte Weltcup der Saison 2025/26 und nach den Rennen in Oberhof in der vergangenen Woche zugleich der zweite und letzte Auftritt des internationalen Biathlon-Zirkus auf deutschem Boden. Für einige Athletinnen und Athleten könnte der Weltcup im Chiemgau richtungsweisend werden. Noch haben nicht alle DSV-Starter die Norm für die Olympischen Spiele im Februar erfüllt und stehen damit besonders im Fokus.