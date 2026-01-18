Am Sonntag finden die Verfolgungsrennen beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding statt. Wo werden die Rennen live im TV und Stream übertragen? Alle Informationen zum Zeitplan und Programm.

In dieser Woche macht der Biathlon-Weltcup Station in Ruhpolding. Es ist der fünfte Weltcup der Saison 2025/26 und nach den Rennen in Oberhof in der vergangenen Woche zugleich der zweite und letzte Auftritt des internationalen Biathlon-Zirkus auf deutschem Boden. Für einige Athletinnen und Athleten könnte der Weltcup im Chiemgau richtungsweisend werden. Noch haben nicht alle DSV-Starter die Norm für die Olympischen Spiele im Februar erfüllt und stehen damit besonders im Fokus.

Biathlon in Ruhpolding 2026: Zeitplan und Termine für den Weltcup Die Wettkämpfe in Ruhpolding beginnen am Mittwoch, dem 14.01.2026, um 14:30 Uhr mit der Staffel der Frauen über 4 × 6 Kilometer. Am Donnerstag, dem 15.01.2026, ebenfalls um 14:30 Uhr, folgt die Staffel der Herren über 4 × 7,5 Kilometer. Am Freitag, dem 16.01.2026, steht um 14:30 Uhr der Sprint der Damen über 7,5 Kilometer auf dem Programm, bevor am Samstag, dem 17.01.2026, um 14:30 Uhr der Sprint der Herren über 10 Kilometer ausgetragen wird. Den Abschluss bilden am Sonntag, dem 18.01.2026, die Verfolgungsrennen: Um 12:30 Uhr starten die Damen über 10 Kilometer, um 15:00 Uhr folgen die Männer über 12,5 Kilometer.

Der Zeitplan für den Weltcup in Ruhpolding im Überblick

Mittwoch, 14.01.2026, 14:30 Uhr: Staffel der Frauen 4 x 6 Kilometer

Donnerstag, 15.01.2026, 14:30 Uhr: Staffel der Herren 4 x 7,5 Kilometer

Freitag, 16.01.2026, 14:30 Uhr: Sprint der Damen 7,5 Kilometer

Samstag, 17.01.2026, 14:30 Uhr: Sprint der Herren 10 Kilometer

Sonntag, 18.01.2026, 12:30 Uhr: Verfolgung der Damen 10 Kilometer

Sonntag, 18.01.2026, 15:00 Uhr: Verfolgung der Männer 12,5 Kilometer

Biathlon in Ruhpolding: Übertragung im Free-TV und Livestream

Wintersport-Fans, die nicht live in Ruhpolding dabei sein können, haben zahlreiche Möglichkeiten, den Biathlon-Weltcup bequem von zu Hause aus zu verfolgen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich in dieser Saison die Übertragungen der Weltcups, in dieser Woche ist das ZDF an der Reihe. Der Sender zeigt die Rennen sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im kostenlosen Livestream.

Auch Eurosport berichtet live vom Biathlon-Weltcup. Zusätzlich werden die Wettkämpfe in den Mediatheken der Sender online gestreamt. Über den kostenpflichtigen Dienst discovery+ ist zudem ein Eurosport-Livestream verfügbar. Dank der Kooperation zwischen Eurosport und DAZN können Abonnenten den Weltcup außerdem auch über DAZN verfolgen.

Die Biathlon-Übertragung aus Ruhpolding im Überblick