In dieser Woche findet der achte Weltcup der Biathlon-Saison 2025/26 in Otepää in Estland statt. Wo werden die Rennen live im TV und Stream übertragen? Alle Infos zum Zeitplan hier.
Der achte Weltcup der Biathlon-Saison 2025/26 macht in dieser Woche Station im estnischen Otepää – und die Saison steuert langsam aber sicher auf ihre entscheidende Phase zu. Bei den Frauen hat sich die Französin Lou Jeanmonnot mit 879 Punkten bereits eine komfortable Führung im Gesamtweltcup erarbeitet und geht als klare Topfavoritin in die verbleibenden Rennen. Auch bei den Männern steht ein Franzose an der Spitze: Eric Perrot führt die Gesamtwertung mit 999 Punkten deutlich an. Sein erster Verfolger ist der Italiener Tommaso Giacomel, der aktuell 202 Zähler Rückstand aufweist.