In diesem Artikel findet ihr alle Infos rund um den Biathlon-Weltcup in Otepää.

Biathlon in Otepää 2026: Zeitplan und Termine für den Weltcup

Der Weltcup in Otepää startet am Donnerstag, 12. März 2026, um 15:15 Uhr mit dem 10-Kilometer-Sprint der Männer. Einen Tag später, am Freitag, 13. März, folgt ebenfalls um 15:15 Uhr der 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen.

Am Samstag, 14. März, werden zunächst um 13:30 Uhr die 12,5-Kilometer-Verfolgung der Männer ausgetragen, ehe um 16:00 Uhr die Frauen über 10 Kilometer in der Verfolgung an den Start gehen. Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes steht am Sonntag, 15. März, um 12:35 Uhr die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm. Anschließend folgt um 14:40 Uhr die Mixed-Staffel über 4×6 Kilometer.