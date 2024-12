Philipp Horn startet als Vierter in die Verfolgung. Den Sprung auf das Podest schafft er nicht. Danilo Riethmüller macht viele Plätze gut. Dominator Johannes Thingnes Bö feiert derweil wieder mal.

dpa 21.12.2024 - 13:20 Uhr

Le Grand-Bornand - Die deutschen Biathleten haben in der letzten Verfolgung des Jahres solide Leistungen gezeigt, die Podestplätze beim Weltcup in Le Grand-Bornand aber verfehlt. Bester Deutscher wurde Danilo Riethmüller, der 19 von 20 Schüssen ins Schwarze setzte und von Platz 29 auf Rang 7 nach vorn stürmte. Zudem schaffte er die zweitschnellste Laufzeit und sicherte sich so die Teilnahme am abschließenden Massenstart am Sonntag (12.30 Uhr/ARD und Eurosport).