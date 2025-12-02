Franziska Preuß sorgt sich um ihre Form. In Östersund sind die deutschen Biathletinnen auch im Einzel chancenlos. Vor allem am Schießstand passt wenig zusammen.
Östersund - Franziska Preuß schüttelte kurz nach dem Zieleinlauf mit dem Kopf und konnte das völlig verkorkste erste Einzelrennen des Olympia-Winters auch nicht schnell abhaken. "Mich verunsichert am meisten die Laufzeit, da ist man echt ein Stück weg", sagte die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison im ZDF. Nach einem enttäuschenden 29. Platz mit drei Strafminuten im schwedischen Östersund wirkte die Biathletin fast schon ratlos: "Ich hoffe, dass ich mich steigern kann. So schlecht fühle ich mich eigentlich nicht."