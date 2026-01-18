Franziska Preuß muss weiter auf ein Erfolgserlebnis warten. Freuen kann sich hingegen Selina Grotian. Andere deutsche Biathletinnen zeigen große Schwächen beim Schießen.

dpa 18.01.2026 - 13:18 Uhr

Ruhpolding - Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß hat das Weltcup-Heimspiel in Ruhpolding ohne den erhofften ersten Podestplatz des Winters beendet. Drei Wochen vor dem Start der Olympischen Winterspiele belegte die 31-Jährige in ihrem Wohnort in der Verfolgung den siebten Platz. Nach zwei Strafrunden landete die Gesamtweltcupsiegerin der Vorsaison 36,4 Sekunden hinter Siegerin Lou Jeanmonnot (1 Fehler) aus Frankreich. Zweite wurde die Schwedin Hanna Öberg (3) vor der Französin Camille Bened (0).