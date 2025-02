Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide

Die Springer-Spaniel-Hündin Molly aus Schweden ist als weltweit einzige tierische Dopingjägerin im Einsatz. Derzeit ist sie bei der Biathlon-WM in Lenzerheide im Einsatz.

Steffen Rometsch 19.02.2025 - 12:28 Uhr

Sie steckt ihre Schnauze in die Tasche von Rekord-Weltmeister Johannes Thingnes Bø und schnüffelt an den Beinen von Franziska Preuß und Justine Braisaz-Bouchet. Ungefragt. Molly darf das und soll das. Die Springer-Spaniel-Hündin ist als weltweit einzige tierische Dopingjägerin im Einsatz. Derzeit ist sie mit ihrer Hundeführerin Joanna Sjöö bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide.