Ein Mann in Biberach verschanzt sich und greift Spezialkräfte an. Welche Folgen das für ihn hat und welche Rolle eine Pflegedienst-Mitarbeiterin bei dem Vorfall spielte.
04.09.2025 - 16:47 Uhr
Weil er einen angezündeten Molotow-Cocktail auf Spezialkräfte der Polizei geworfen haben soll, sitzt ein 56-Jähriger aus Biberach an der Riß in Untersuchungshaft. Eine Richterin erließ Haftbefehl wegen dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der versuchten schweren Brandstiftung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.