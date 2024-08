Auf einem Bauernhof in Biberach an der Riß bricht ein Feuer in einer Lagerhalle aus. Die Ursache dafür ist noch unklar. Es entsteht ein hoher Schaden.

red/dpa/lsw 15.08.2024 - 07:09 Uhr

Ein Feuer in einer Lagerhalle auf einem Bauernhof hat einen Schaden von schätzungsweise mindestens 400.000 Euro verursacht. Das teilte die Polizei mit. Demnach waren in der Halle des Aussiedlerhofs in Biberach an der Riß vor allem Strohballen und Ernteerzeugnisse wie Getreide und Raps gelagert. Die Bewohner des Hofs blieben unverletzt, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache war noch unklar.