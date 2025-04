Nach einem Streit soll eine 30-Jährige versucht haben, einen 50-Jährigen zu überfahren. Die Polizei sucht einen bestimmten Zeugen, der mehr wissen könnte.

sma 02.04.2025 - 12:31 Uhr

Am Dienstag soll eine 30-Jährige in Biberach nach Polizeiangaben versucht haben, einen 50-Jährigen zu überfahren. Demnach kam es gegen 14.30 Uhr zwischen zwei Bekannten zu Streitigkeiten, woraufhin die 30-Jährige versucht haben soll, den 50-Jährigen im Bereich Wetterkreuzstraße/Mittelbergstraße zu überfahren. Durch einen Sprung zur Seite brachte sich der Mann im letzten Moment noch in Sicherheit, so die Polizei.