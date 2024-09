Am Donnerstag ist es in der Biberacher Innenstadt zu einem Polizeieinsatz gekommen, weil sich ein 31-Jähriger in einem psychischen Ausnahmezustand befand und einen 22-Jährigen attackierte.

Nina Scheffel 02.09.2024 - 16:11 Uhr

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 15.48 Uhr in einer Wohnung in der Innenstadt zum Streit zwischen einer 44-Jährigen und ihrem 31-jährigen Freund. Die Frau verständigte die Polizei, da sich ihr Bekannter wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand und nun die Wohnung verlassen hatte. Dabei konnte sie nicht ausschließen, dass ihr Freund ein Messer mit sich führt.