US-Präsidenten versuchen ihr politisches Erbe in Form einer „Bibliothek“ zu pflegen. Dafür sammeln sie viel Geld ein, so auch Trump. Das Problem: Er ist auch ein aktiver Präsident.
14.03.2026 - 07:00 Uhr
Es ist geübte Praxis in den USA: Nach Ende ihrer Amtszeit richten sich US-Präsidenten sogenannte Bibliotheken ein. In diesen Museen präsentieren sie Schriftstücke, Fotos und anderes Material, um die ganz eigene Interpretation zu hinterlassen, wie ihre Zeit im Weißen Haus in Erinnerung bleiben soll.