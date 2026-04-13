Ein Mann ruft die Polizei und berichtet, er habe seine tote Schwester in der Kühltruhe ihrer Wohnung entdeckt. Eine Mordkommission ermittelt. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

dpa 13.04.2026 - 09:20 Uhr

Bielefeld - In einer Kühltruhe in Bielefeld ist die Leiche einer 28-jährigen Frau entdeckt worden. Der Bruder der Toten habe am Sonntagabend den Notruf gewählt und der Polizei von seinem Fund berichtet, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Man stehe aber noch ganz am Anfang.