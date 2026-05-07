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  6. Beer and Food Festival: Endspurt vor der Premiere in Berglen

Bier-Event an Himmelfahrt Beer and Food Festival: Endspurt vor der Premiere in Berglen

Bier-Event an Himmelfahrt: Beer and Food Festival: Endspurt vor der Premiere in Berglen
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Evangelos Balagiannis (rechts) und Marcel Karle sind die Bierbrüder und organisieren das erste Beer and Food Festival in Berglen. Foto: Die Bierbrüder

Das Beer and Food Festival in Berglen steuert auf seine Premiere zu und erweitert sein Programm. Die Organisatoren versprechen weit mehr als nur ein Bierzelt.

Rems-Murr: Phillip Weingand (wei)

Endspurt für die Bierbrüder: Marcel Karle und Evangelos Balagiannis biegen auf die Zielgerade ihres „Beer and Food Festivals“ in Berglen ein. Die beiden Hopfenfans haben sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, schon bei der Premiere das größte Bierfestival der Region aus der Taufe zu heben. Am 14. und 15. Mai ist es so weit – und die Veranstalter haben einige neue, teils ziemlich unkonventionelle Elemente im Programm.

 

Eines davon dürfte ein Angebot für all jene sein, die das Festival auch für eine bleibende Erinnerung auf der Haut nutzen möchten. Das Team von „Locco Motive Tattoos“ aus Waiblingen wird mit Tattoo-Artists und einer Piercerin vor Ort sein. Denn auch wenn das Event hauptsächlich im Festzelt des altbekannten „Berglesbond“ stattfindet: Die „Bierbrüder“ wollen ihr Event deutlich abheben vom klassischen Bierzelt.

Die Macher des Beer and Food Festivals in Berglen haben ehrgeizige Pläne

Evangelos Balagiannis (links) und Marcel Karle organisieren das Festival und haben dieser Tage alle Hände voll zu tun. Foto: Phillip Weingand

Natürlich wird der Gerstensaft auf dem Festival die Hauptrolle spielen. So stehen auf der Liste der Teilnehmer unter anderem zertifizierte Biersommeliers und internationale Bier-Juroren. Auch einige ehemalige Bierköniginnen und Bierprinzessinnen werden vor Ort sein, um ihre Leidenschaft fürs Bier zu teilen. Moderierte Verkostungen und Brauereivorstellungen sollen Einblicke in die Welt der Braukunst bieten. Traditionelle Elemente wie ein Bierfassanstich und Bierkrugstemmen fehlen auch nicht.

Himmelfahrt: Das erste Beer and Food Festival soll mehr bieten als ein klassisches Bierzelt

Das Herzstück des Festivals bleibt eine Auswahl an handwerklich gebrauten Bieren. Auf der Liste der teilnehmenden Brauereien stehen unter anderem Eremita Braukunst, Hochdorfer, Rittmayer, Camba Bavaria oder Orca Brau, aber auch The Sisters Brewery und Canucks Braukunst. Soll heißen: Sowohl etablierte kleine Brauereien sind dabei als auch internationale Exoten und einige Hobbybrauer aus der Region. Ebenfalls eine regionale und internationale Auswahl an Weinen und Bränden wird es geben sowie – gute Nachricht für alle, die keinen Alkohol trinken – das „Café Bar Point“ mit einer Vielfalt an Getränken „ohne“.

Auch bei den kulinarischen Vertretern gibt es Zuwachs. Neben dem Ex-Backnanger und Barbecue-Weltmeister Sascha Wolter bereichert „Glückskind“ aus Winnenden das Angebot mit Krautschupfnudeln. Der Käsehof Bundschuh präsentiert ein Käsebrett, das verschiedene Sorten gezielt mit ausgewählten Bieren kombiniert. Nicht fehlen dürfen zudem Crêpes, Bauernhof-Eis und mobile Kaffeestationen.

Das Festival bietet Livemusik fernab von Blasmusik und Ballermann

Das musikalische Programm wird an beiden Festivaltagen komplett von Livebands gestaltet – und hebt sich vom typischen Bierzelt-Sound ab. Am Donnerstag treten Rafiki mit Ska-Klängen und „Last Chance To Say Goodbye“ mit Alternative Rock auf. Der Freitag bietet mit dem „BNX Project“ (Blues/Singer-Songwriter von Lehrern der Musikschule Winnenden), „TH Number 74“ (Punkrock aus Backnang) und der Coverband „La Diri“ aus Fellbach eine Mischung verschiedener Stile.

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Das Festival findet am Donnerstag, 14. Mai (Christi Himmelfahrt), und Freitag, 15. Mai, statt. Tickets sind im Vorverkauf für 15,90 Euro erhältlich (17,90 Euro an der Abendkasse) und beinhalten zwar keinen Verzehrgutschein, aber immerhin ein Sensorikglas mit Festival-Logo, ein Umhängeband, eine Festivalbroschüre sowie einen Bleistift für persönliche Notizen. Weitere Informationen finden sich unter www.bierbrueder.com.

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