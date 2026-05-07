Bier-Event an Himmelfahrt Beer and Food Festival: Endspurt vor der Premiere in Berglen
Das Beer and Food Festival in Berglen steuert auf seine Premiere zu und erweitert sein Programm. Die Organisatoren versprechen weit mehr als nur ein Bierzelt.
Das Beer and Food Festival in Berglen steuert auf seine Premiere zu und erweitert sein Programm. Die Organisatoren versprechen weit mehr als nur ein Bierzelt.
Endspurt für die Bierbrüder: Marcel Karle und Evangelos Balagiannis biegen auf die Zielgerade ihres „Beer and Food Festivals“ in Berglen ein. Die beiden Hopfenfans haben sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, schon bei der Premiere das größte Bierfestival der Region aus der Taufe zu heben. Am 14. und 15. Mai ist es so weit – und die Veranstalter haben einige neue, teils ziemlich unkonventionelle Elemente im Programm.