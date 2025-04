In München sprießen neuartige Stehausschänke für Bierfans aus dem Boden. Nun springen die Brauerei Dinkelacker und der künftige Wasenwirt Carsten Weller in Stuttgart auf diesen Trend auf. Was ist geplant?

Uwe Bogen 22.04.2025 - 16:30 Uhr

In München hat Giesinger Bräu den guten, alten Stehausschänken zum Comeback verholfen. Die 2006 in einer Garage gegründete Brauerei, die von Jahr zu Jahr immer größer wurde und unter anderem auf Craftbiere spezialisiert ist, betreibt in der bayerischen Hauptstadt bereits mehrere Mini-Gastrobetriebe dieser neuen Art, darunter am Viktualienmarkt.