Immer weniger Menschen müssen wegen Alkohol stationär in einer Klinik behandelt werden – vor allem bei Jugendlichen ist der Rückgang deutlich. Woran liegt das?
11.02.2026 - 09:48 Uhr
Wiesbaden - Alkoholmissbrauch führt in Deutschland immer seltener zu einem Klinikaufenthalt. Besonders auffällig ist der Rückgang bei Jugendlichen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden wurden 2024 rund 283.500 Menschen aufgrund einer ausschließlich durch Alkohol bedingten Diagnose stationär im Krankenhaus behandelt. Das waren rund 29 Prozent weniger Patientinnen und Patienten als zehn Jahre zuvor (398.500). Der Anteil der Männer lag bei etwa 73 Prozent.