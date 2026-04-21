Mehr als ein Viertel weniger Bier haben die Brauereien im Südwesten 2025 exportiert. Besonders ein Land verzeichnet einen herben Rückgang. Wohin geht das Bier stattdessen?
21.04.2026 - 13:05 Uhr
Die Brauereien in Baden-Württemberg haben 2025 deutlich weniger Bier ins Ausland exportiert als im Vorjahr. Vergangenes Jahr exportierten sie etwas über eine Million Hektoliter, was einem Rückgang von 26,6 Prozent entspricht, wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart anhand vorläufiger Ergebnisse der Außenhandelsstatistik mitteilte.