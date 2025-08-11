Die „Linde“ in Oberaichen bietet viele schattige Plätze im Grünen und auch draußen eine umfangreiche Speisekarte
11.08.2025 - 18:00 Uhr
Die „Linde“ in Oberaichen ist im Sommer ein Renner in Leinfelden-Echterdingen. Mit rund 250 Sitzplätzen im Freien gehört der Biergarten mit großem Spielplatz mit zu den größten in der Stadt. Einer der schönsten ist er in jedem Fall. Seinen Namen verdankt das Gasthaus einigen prächtigen Linden, die neben zwei Platanen bei hohen Temperaturen für kühlen Schatten sorgen.