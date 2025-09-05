Rustikal und bayerisch angehaucht, so präsentiert sich das Wirtshaus Paulaner am Echterdinger Kirchplatz.
Ein Anruf zu Hause und schon ist es geklärt: Teo darf mit aufs Bild. Und so stehen drei Generationen einer Familie für das Paulaner: Jens, Robin und Teo Fischer. Rustikal und bayerisch angehaucht, so präsentiert sich das Wirtshaus der Fischer-Jungs am Echterdinger Kirchplatz mit Restaurant, Biergarten und Gewölbekeller. 140 Sitzplätze gibt es drinnen, 180 draußen. Dem Biergarten fehlt zwar die Wiese, wie Jens Fischer ohne zu zögern zugibt. Große Grünpflanzen schaffen es dennoch eine Garten-Atmosphäre zu zaubern, in dem sich ein internationales Publikum wohl fühlt. Für Fischer war es bisher ein guter Sommer, sagt er. „Wir hatten an fast jedem Öffnungstag auch die Terrasse geöffnet.“