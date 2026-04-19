Biergarten am Neckar: Ein weit gereister Koch führt nun die Fischerhütte am See in Wendlingen

Steve Mayer hat schon viel gesehen – über zehn Jahre war der gelernte Koch in der großen weiten Welt unterwegs, seit Ostern führt er mit dem beliebten Ausflugsziel Fischerhütte am See in Wendlingen zum ersten Mal sein eigenes Restaurant. „Ich wollte die besten Küchen dieser Welt kennenlernen, aber ich wollte mich auch schon immer mit einem eigenen Restaurant selbstständig machen“, sagt der 34-Jährige. Deswegen geht es für den jungen Familienvater, der im Wernauer Hotelrestaurant Maitre gelernt hat, nun wieder zurück zu den Wurzeln – gehobene Sterneküche sucht man in der Fischerhütte aber vergebens: „Ich koche hier gutbürgerlich schwäbisch“, kündigt Mayer an. Aber: Er gebe sich etwas mehr Mühe, die Teller besonders schön anzurichten, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu. Eines hat er auf Wanderschaft gelernt: „Auch in der Sterneküche wird letztlich nur mit Wasser gekocht.“