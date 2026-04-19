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  6. Ein weit gereister Koch führt nun die Fischerhütte am See in Wendlingen

Biergarten am Neckar Ein weit gereister Koch führt nun die Fischerhütte am See in Wendlingen

Biergarten am Neckar: Ein weit gereister Koch führt nun die Fischerhütte am See in Wendlingen
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Frischer Wind in der Fischerhütte: Mayer setzt auf Frische und Regionalität. Foto: Kerstin Dannath

Das beliebte Ausflugslokal am Neckartalradweg hat einen neuen Pächter. Der bringt internationale Erfahrung mit aus der Sterneküche, setzt aber auf ein regionales Konzept.

Steve Mayer hat schon viel gesehen – über zehn Jahre war der gelernte Koch in der großen weiten Welt unterwegs, seit Ostern führt er mit dem beliebten Ausflugsziel Fischerhütte am See in Wendlingen zum ersten Mal sein eigenes Restaurant. „Ich wollte die besten Küchen dieser Welt kennenlernen, aber ich wollte mich auch schon immer mit einem eigenen Restaurant selbstständig machen“, sagt der 34-Jährige. Deswegen geht es für den jungen Familienvater, der im Wernauer Hotelrestaurant Maitre gelernt hat, nun wieder zurück zu den Wurzeln – gehobene Sterneküche sucht man in der Fischerhütte aber vergebens: „Ich koche hier gutbürgerlich schwäbisch“, kündigt Mayer an. Aber: Er gebe sich etwas mehr Mühe, die Teller besonders schön anzurichten, fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu. Eines hat er auf Wanderschaft gelernt: „Auch in der Sterneküche wird letztlich nur mit Wasser gekocht.“

 
Die Fischerhütte in Wendlingen liegt direkt am Neckartalradweg. Mit Steve Mayer hat das beliebte Ausflugslokal einen neuen Pächter. Foto: kd

Mayer ist in der Region kein Unbekannter. Aufgewachsen im Wendlinger Stadtteil Bodelshofen, sorgte der junge Koch zuletzt mit einer mobilen Hütte vor dem elterlichen Landgasthof Eichenkeller in Bodelshofen mit Grillgut und handgemachten Burgern für Gaumenfreuden. Mit eben jener Hütte war er auch auf diversen Weihnachtsmärkten und weiteren Events unterwegs.

Schwäbische Klassiker und frisch geräucherter Fisch direkt am Neckar

Mit der Fischerhütte habe er schon lange geliebäugelt, als dann die bisherige Pächterin ihren Vertrag zum Jahresende kündigte, musste er nicht lange überlegen: „Ich war wirklich gerne als Koch unterwegs, ich habe im Zuge meiner Reisen über 90 Länder gesehen und dort teils auch gekocht. Aber jetzt ist es an der Zeit sesshaft zu werden.“ Zuletzt war Mayer Küchenchef eines gehobenen Restaurants im österreichischen Lech, weitere Stationen waren etwa in Asien und Australien, wo er im preisgekrönten Restaurant Mr. Wong in Sydney am Herd stand. Auch auf diversen Kreuzfahrtschiffen hat Mayer den Kochlöffel schon geschwungen.

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In der Fischerhütte legt der 34-Jährige nun viel Wert auf Regionalität und Frische: „Das Fleisch kommt etwa von einem Metzger aus der Nachbarschaft.“ Neben schwäbischen Klassikern wie Schnitzel, Wurstsalat und Currywurst, steht Gegrilltes auf der Karte, ab und zu soll es zudem frisch geräucherten Fisch geben. Auch auf seine beliebten Burger mit verschiedenen selbst gemachten Toppings will er nicht verzichten: „Da warten schon sehr viele Gäste drauf.“ Ist allerdings der Biergarten mit seinen rund 250 Plätzen voll belegt, muss er bei den Burgern passen – schließlich will gut Ding Weile haben: „Das schaffe ich dann einfach nicht.“ Auch Süßmäuler kommen mit selbst gebackenen Kuchen und Eis in der neuen Fischerhütte auf ihre Kosten.

Die Fischerhütte am See ist bei Familien als Ausflugsziel beliebt

Die Fischerhütte liegt direkt am Neckartalradweg am Hüttensee zwischen Wendlingen und Wernau, vom kostenfreien Park-and-Ride Parkplatz Seebrücke an der Bundesstraße 312 geht man nur wenige hundert Meter am Neckar entlang. Eine direkte Anfahrt mit dem Auto ist nicht möglich. Geöffnet ist das Lokal von Dienstag bis Sonntag: Unter der Woche ab 14 Uhr, samstags ab 11.30 Uhr, sonntags und an Feiertagen ab 10.30 Uhr. Im Biergarten ist Selbstbedienung angesagt, der Innenbereich mit seinen bis zu 45 Plätzen kann für private Veranstaltungen gemietet werden. An Feiertagen soll es laut Mayer künftig auch mal Livemusik geben. Für Eltern mit Kindern ist die Fischerhütte ebenfalls eine klasse Anlaufstelle: Direkt im Naherholungsgebiet Hüttensee, in dem sich unter anderem große Karpfen beobachten lassen, gelegen, locken neben schönen Ausblicken auf den Neckar und die gegenüberliegende Lautermündung ein großer Spielplatz und eine Grillstelle zum Verweilen.

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