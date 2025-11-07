Nach dem Ansturm der Feyenoord-Fans auf ihren Biergarten findet Sonja Merz jede Menge leere Wodka-Flaschen, die nicht von ihr sind – doch Schäden bleiben aus. Ihre Bilanz ist positiv.
07.11.2025 - 13:46 Uhr
Für einen kühlen Novembertag ist der Biergarten-Umsatz von Sonja Merz im Schlossgarten rekordverdächtig – aber an den Ausnahmezustand, als die Dänen bei der Fußball-EM im Sommer 2024 ihren gesamten Bierbestand innerhalb von wenigen Stunden leer getrunken hatten, kommen die Holländer am Donnerstag vor dem Europa-League-Spiel in der MHP-Arena gegen den VfB Stuttgart (2:0) freilich nicht heran.